Genoa, Gilardino dopo il ko col Verona: "Le medio-piccole si sono rinforzate, dura vincere contro chiunque"

"Mi è piaciuto l'atteggiamento che fino al gol è stato positivo. Dobbiamo concretizzare le occasioni che andiamo a creare perché in Serie A qualsiasi squadra ti può far male e così ha fatto il Verona che ha meritato di vincere. Ci portiamo a casa questa sconfitta con grandissima amarezza ma le partite durano 96 minuti, sarà da insegnamento per tutti, a me in primis. Le squadre quest'anno, le così dette 'medio-piccole' si sono rinforzare tutte. E' un dato di fatto. Sarà dura vincere contro chiunque, in casa e fuori". Così Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, analizza la sconfitta interna col Verona.

"Credo che fino allo svantaggio - aggiunge - abbiamo fatto un'ottima gara. Ad inizio secondo tempo ci è mancato qualcosa, dopo il gol abbiamo pensato singolarmente e non più di squadra, indipendentemente dall'episodio del rigore. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo creato occasioni per far gol. Dobbiamo concretizzare e, dal punto di vista di alcuni giocatori, prendersi la responsabilità e andare nell'uno contro uno come ha fatto Messias".

Nessuna dietrologia infine sugli ingressi di Ekhator e Accornero: "Segnali alla società? Non voglio mandare segnali a nessuno. Come ho detto ieri in conferenza, ho questi ragazzi a disposizione. Ho provato in tutti i modi, non sempre va bene. Dopo lo 0-2 c'è stata troppa confusione da parte nostra. Dobbiamo mantenere lucidità ma sono cose su cui larviamo e lavoreremo".