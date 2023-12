Genoa, Gilardino: "Con la Lazio in Coppa Italia vogliamo fare bella figura come in campionato"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Con la Lazio in Coppa Italia vogliamo fare bella figura come in campionato, portiamo anche qualche ragazzo della Primavera perché è importante, sia per me che per la società. Non ci sarà tempo di riposare per nessuno, siamo piuttosto contati".

Lo ha detto l'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, alla vigilia della trasferta all'Olimpico con la Lazio (martedì 5 dicembre ore 21), valevole in gara secca per gli ottavi di finale della Coppa Italia.