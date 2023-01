Genoa, Gilardino: "Ci abbiamo creduto fino alla fine. Puscas? E' entrato con la voglia di vincere"

Quella contro il Benevento, arrivata in pieno recupero, è stata una vittoria importante: a segnare il gol vittoria è stato Puscas subentrato a Coda.

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-1: "Nel primo tempo abbiamo creato situazioni importanti per far gol, ma dovevamo essere ancora più concreti. All'intervallo ho detto ai miei ragazzi che bisognava chiudere i conti, altrimenti la gara sarebbe potuta diventare insidiosa; nella ripresa, soprattutto nella prima parte siamo stati più attendisti, anche per la grande aggressione del Benevento. Siamo andati un po' in difficoltà, ma ci siamo difesi bene e ci abbiamo creduto fino alla fine, trovando un gran gol. Puscas è entrato con lo spirito giusto, sono contento sia per lui che per Coda. Quella di oggi è stata una vittoria importante. Gudmundsson è un giocatore che ha velocità nei primi metri, può essere insidioso: è molto bravo a lavorare negli spazi. Avevamo preparato la partita nel modo in cui abbiamo giocato nel primo tempo, cercando di creare superiorità numerica da una parte del campo per poi andare a creare situazioni favorevoli nell'area di rigore: abbiamo raccolto meno di quanto creato, ma il primo tempo è stato ottimo".