Genoa, Gilardino: "C'è voglia di giocare una partita del genere, Bani sarà in campo"

Il Genoa di Alberto Gilardino volta pagina dopo il pareggio contro il Como e domani tornerà al "Luigi Ferraris" per affrontare il Perugia di Fabrizio Castori. Il tecnico rossoblu' ha parlato in conferenza stampa in vista del match, analizzando la condizione dei suoi: "C'è voglia di giocare una partita del genere davanti al nostro pubblico. C'è voglia di affrontarla nel migliore dei modi, al massimo livello come spesso è successo e spesso abbiamo fatto in casa. Consapevoli di quanto fatto fino a questo momento e dell'importanza della gara. E consapevoli di quanto è preziosa la posta in palio, ne siamo coscienti tutti quanti. Siamo coscienti del fatto di essere arrivati lì con un percorso di sofferenza e sacrifici, di vittorie sofferte e giocate bene".

Sugli infortuni: "Bani sarà della partita, Sturaro sta facendo un percorso per tornare in gruppo nei prossimi giorni così come Boci".

Sull'avversaria: "Sono tutte partite complicate. Affrontiamo una partita che nelle ultime gare non ha ottenuto i risultati. E' una squadra viva come il suo allenatore. Una squadra forte sulle seconde palle e nelle ripartenze. Ho visto le loro partite, è una squadra viva".



Su Ilsanker: "Anche lui, come Vogliacco, ha avuto problemi influenzali. Lo valuterò. La squadra però l'ho vista carica".