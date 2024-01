Genoa, Gilardino: "A Salerno in emergenza, mi aspettavo più velocità sul mercato. Spence dal 1'? Probabile"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vigilia di campionato per il Genoa, che domani alle 18 sarà impegnato a Salerno in una gara delicata. Alberto Gilardino ha parlato così nella consueta conferenza stampa: "È stata una settimana paradossale con qualche infortunio di troppo dovuto al campo di allenamento: è una battaglia che sto facendo con la società, perché è un problema reale. Se uno si fa male per una botta è un conto, ma quando ci alleniamo su quella che sembra una pista di ghiaccio o non possiamo farlo per la pioggia diventa difficile. Abbiamo aggregato 8-9 calciatori della Primavera e preparare così una sfida delicata come quella di Salerno è un aspetto da sottolineare. Comunque ho fiducia in chi ci sarà: il gruppo ha già dimostrato di saper soffrire. Mercato? Mi aspetto risposte dalla società, serve colmare alcuni lacune e devono essere veloci a intervenire. Non pensavo di arrivare a queste partite in queste condizioni. Difensore e punta? Sì, cerchiamo quello".





Ancora sulla partita di domani: "Siamo in emergenza e la squadra lo sa. Io sarò vicino a loro e fino a che avrò una goccia di sangue e sudore la darò ai miei ragazzi. Isoliamoci da tutto e da tutti pensando solo a noi sapendo che andremo a giocare in un ambiente caldo e strapieno. Allo stesso tempo pensiamo a noi per fare una gara di orgoglio, spirito e umiltà".





Sui nuovi acquisti: "Bohinen lo conosco: vuole mettersi in mostra, ma non lo avremo prima di un paio di settimane per un pregresso problema fisico. Spence? Potrebbe iniziare dal 1' domani".





Su Retegui: "Sta crescendo di condizione e di mentalità, si vede che ha voglia. Gli chiedo di concentrarsi sull'aiutare la squadra. Domani sono sicuro che farà una gran partita".





Su Ekuban e Thorsby: "Sono con noi da un paio di giorni: contiamo di poterli avere a disposizione per uno spezzone di partita".





Sull'assenza di De Winter: "Confermare la difesa a 3 o passare a 4: sono tutte ipotesi che sto vagliando".





Sul futuro al Genoa: "Ora penso a lavorare, il contratto non è una priorità: ci sarà modo e tempo di approfondire".