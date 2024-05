Genoa, Gila verso la Roma "Gara difficile contro una squadra europea'

Ultima trasferta della stagione per il Genoa atteso domani sera all'Olimpico contro la Roma per quella che sarà la sfida tra due ex campioni del Mondo del 2006, Gilardino e De Rossi. "Sono felice di incontrare Daniele -ha dichiarato Gilardino- e contento per quello che sta facendo, sarò felice di abbracciarlo. Non è mai semplice né scontato arrivare nella società e nella squadra dove hai giocato e importi in questo modo a livello tecnico tattico ma soprattutto a livello umano. Ha dato stimoli importanti". Obiettivi differenti tra le due squadre, con i rossoblù che vogliono chiudere in bellezza mentre la Roma punta a traguardi importanti.

"Domani giocheremo una partita con un alto tasso di di difficoltà, si giocano un obiettivo importante come la Champions e sono una squadra di dimensione europea. Negli ultimi tre anni hanno vinto la Conference, perso una finale di Europa League ai rigori e quest'anno sono usciti in semifinale contro una squadra che non ha mai perso. Una Roma che ha una dimensione europea con giocatori di talento e spessore". Ma Gilardino, come i suoi giocatori, non è ancora in vacanza, anzi. "Abbiamo preparato questa partita per mettere ogni risorsa e ogni energia fisica e mentale in campo perché questi ragazzi si meritano un ottimo finale. Conosciamo le difficoltà che domani possiamo avere ma dovremo avere consapevolezza e maturità quando avremo la palla tra i piedi per poter fare la partita".

Sono tre i giocatori che ritrova il tecnico rossoblù anche se difficilmente avranno minuti. "Ho recuperato in parte Bani, Vitinha e Malinovskyi mentre Messias non sarà della gara. Li porterò in panchina". Chi sarà invece titolare è Kevin Strootman che a fine stagione con il contratto in scadenza saluterà il Genoa. "Kevin domani gioca, ho parlato con lui. Credo sia il giusto finale per un giocatore incredibile a livello tecnico tattico ma soprattutto un professionista esemplare per tutta la carriera-ha concluso Gilardino-. Sono difficili da ritrovare giocatori del genere. Giusto che domani si prenda la responsabilità di giocare nel suo vecchio stadio contro la sua vecchia squadra".