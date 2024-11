Genoa, Gila non si sente a rischio: “I ragazzi hanno dato tutto. Il gol della Viola era da annullare”

Dopo la sconfitta con la Fiorentina che lascia all’ultimo posto il suo Genoa, Alberto Gilardino potrebbe essere in discussione con un punto nelle ultime 5 gare, ma lui tira dritto e prova a voltare pagina in vista del Parma non prima di aver analizzato il match con la formazione viola: “Ho fatto i complimenti ai giocatori ai quali non posso rimproverare nulla per quanto dato nella partita. Oggi la realtà dice questo: che non raccogliamo quanto di buono abbiamo fatto. Abbiamo concesso poco e nulla ad una squadra che ha segnato diciassette gol nelle ultime quattro partite, gli episodi hanno fatto la differenza. Ho rivisto che manca un giallo a Martinez Quarta e il gol della Fiorentina è viziato da un fallo, sono tutti episodi che vanno a condizionare la partita che noi abbiamo giocato e nella quale abbiamo creato”.

Il tecnico ammette che nello spogliatoio c’è amarezza per l’ennesima sconfitta: “Si c’è delusione ma detto a tutti che stiamo raccogliendo zero, ma che dobbiamo continuare a lavorare, a tenere la testa alta: non voglio vedere teste basse. Fra tre giorni si gioca, e dopo tre giorni si rigioca ancora”.

Già c’è il Parma, un match davvero spartiacque per il Grifone. Potrebbe rientrare Bani, c’è un Gaston Pereiro che ha fatto il suo esordio nel finale e dunque pronto almeno per giocare mezz’ora e poi su Balotelli si vedrà come spiega Gila: “Mario deve lavorare e poi faremo le valutazioni sul da farsi. Lui è molto carico e sappiamo che ci può dare molto. Se non sarà pronto per la prossima cercheremo di averlo per il Como”.

Infine il pensiero dell’allenatore va ai tifosi: “Ci hanno spinto a lottare fino all’ultimo. Li ringrazio, con le partite che ci saranno qui potranno darci ancora una carica importante per uscire da questa situazione”.