Genoa, già in vendita i biglietti per Milano

di Redazione

Nessuna limitazione, saranno più di quattromila ad un prezzo di 9 euro. Non sarà possibile acquistare i tagliandi il giorno della partita

I biglietti del Settore Ospiti (Terzo Anello Verde – Away Fan – capienza 4.109 posti) per la partita Milan-Genoa (stadio Meazza, venerdì 15 aprile, ore 21) sono acquistabili dalle 15 di oggi, al prezzo di 9 euro tariffa intera (diritti di prevendita inclusi), sul sito www.acmilan.com nella sezione dedicata alla biglietteria online. Non ci sono restrizioni alla vendita.

Il termine della prevendita ospiti è fissato alle 19 di giovedì 14 c.m.

Per l’acquisto è obbligatorio presentare un documento d’identità in corso di validità e, per l’accesso allo stadio, è necessario il green pass base. Permane obbligo di mascherina FFP2. I biglietti Settore Ospiti non saranno in vendita alle biglietterie dello stadio il giorno della partita.

Si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Milano se sprovvisti di tagliando.