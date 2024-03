LIVE Genoa-Frosinone 1-1: dopo Retegui esce anche Malinovskyi: problema muscolare

Serie A in campo a cavallo del giorno di Pasqua: metà programma oggi, metà nel giorno di Pasquetta. Il Genoa ospita al Ferraris il Frosinone in una sfida delicata soprattutto per i ciociari, in pienissima lotta per la salvezza. Gilardino sostituisce De Winter con Vogliacco, sulla fascia torna Sabelli. In campo Messias e Spence dal primo minuto, in attacco coppia Gudmundsson-Retegui. Genoa in campo con la quarta maglia presentata a Milano la scorsa settimana.

LA CRONACA

4' - conquista un calcio di punizione dal limite il Frosinone, se ne incarica Barrenechea che trova la deviazione della barriera in corner. Nulla di fatto e Genoa che annulla le chance degli ospiti

9' - traversa colpita da Vasquez! il messicano stacca bene su corner trovando il legno e poi la linea di porta, sul rimbalzo va Sabelli che indirizza di testa, Turati salva compiendo un miracolo

14' - Salta due avversari al limite dell'area Gudmundsson, poi il tiro con il sinistro viene murato e il pallone gli finisce sul gomito. L'occasione sfuma

16' - iniziativa di Soule che tenta il destro una volta accentratosi al limite dell'area, pallone altissimo

23' - ci prova ancora Vasquez per il Genoa, sullo scarico al centro lascia esplodere il sinistro ben indirizzato, ma troppo alto sopra la traversa

28' - inventa Gudmundsson che conquista un calcio di rigore: fallo di Okoli che atterra l'islandese in area, per Sacchi non ci sono dubbi. Dal dischetto si pesenta lo stesso Gudmundsson, che spiazza Turati e trova il vantaggio rossoblu'. Undici in campionato per il numero 11 del Genoa

36' - pareggia il Frosinone con Reinier: azione che si sviluppa sulla destra, Zortea mette in mezzo a rimorchio per il brasiliano che incrocia e col destro batte Martinez, che riesce solo a toccare

39' - ancora pericoloso il Frosinone, su corner stacca Cheddira che di testa non va lontano dal palo

40' - il Frosinone spinge e crea ancora, Martinez si oppone alla grande sulla conclusione violenta di Brescianini dalla distanza

42' - ammonito Mateo Retegui, diffidato salterà il prossimo impegno con l'Hellas Verona al Bentegodi. Ammonito nel finale di primo tempo anche Badelj che atterra Soule

43' - è ancora Frosinone che manovra in velocità, è ancora Brescianini che sullo scarico al centro va col sinistro, palla centrale e controllata da Martinez. Il primo tempo si chiude sull'1-1

LA RIPRESA

Nel secondo tempo nel Genoa entra Malinovskyi al posto di Spence. L'ucraino si posizona mezz'ala, Messias si sposta sulla fascia sinistra

53' - Problemi per Retegui in casa Genoa, l'attaccante accusa dolore alla caviglia dopo un incrocio fortuito con Okoli: costretto a un'altra sostituzione mister Gilardino, che opta per Haps. Messias dunque avanza di ruolo al fianco di Gudmundsson

58' - intervento deciso di Vogliacco su Cheddira in area di rigore, dopo il check del Var l'arbitro conferma il calcio d'angolo per gli ospiti

60' - si ferma anche Malinovskyi per un problema fisico: l'ucraino, in campo da circa un quarto d'ora, sente tirare all'altezza dell'adduttore destro: secondo cambio obbligato per Gilardino, entra Strootman. Sfortunatissimo il Genoa

Le formazioni:

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Spence (dal 46' Malinovskyi) (dal 60' Strootman); Retegui (dal 55' Haps), Gudmundsson. Allenatore: Gilardino

Frosinone (3-5-2): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Reinier, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Cheddira, Soulè. Allenatore: Di Francesco

AMMONITI: Retegui, Badelj (G); Zortea (F)