Genoa, Frendrup soddisfatto del suo debutto: "Noi ci crediamo ancora"

di Redazione

Morten Frendrup è soddisfatto. L'esordio nell nostro campionato ieri a Bergamo contro l'Atalanta è coinciso con una buona prestazione personale e una altrettanto valida prova collettiva. "Sì - ammette - è stato un buon debutto. Nel primo tempo penso di essere andato meglio. Nella ripresa per me è stato un po’ più difficile perché l’Atalanta ha aggiunto qualità, ma Maksimovic mi ha dato manforte. Purtroppo non sono arrivati i tre punti ma abbiamo dimostrato carattere e grande mentalità. Crediamo nella possibilità di salvarci".