Genoa, Blessin: "Orgoglioso della mia squadra, questa è la strada giusta"

di Redazione

Il tencico del Genoa Alexander Blessin, è soddidfatto per il pareggio conquistato dalla sua squadra sul difficile campo dell'Atalanta.

"Sono molto orgoglioso della mia squadra e della prestazione perché non è semplice venire a Bergamo e fare questo partita. Abbiamo anche avuto delle grandi occasioni con Destro e Amiri. Sono qui adesso, non so cosa sarebbe stato se iniziavamo dall'inizio. La strada è quella giusta, so quello che dobbiamo fare da qui alla fine della stagione".