Genoa, Frendrup e Malinovskyi convocati in Nazionale

Il Genoa riprende oggi gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato contro l'Hellas Verona, ultima partita prima dello stop per la pausa delle Nazionali. E proprio in Nazionale sono stati convocati due giocatori rossoblu', ovvero Ruslan Malinovskyi e Morten Frendrup, rispettivamente inseriti in elenco da Ucraina e Danimarca.

Per il danese è un ritorno dopo che non era stato convocato per gli Europei in Germania. La Danimarca affronterà la Svizzera e la Serbia in due match di Nations League, l'Ucraina invece dovranno vedersela con Albania e Repubblica Ceca.