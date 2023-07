Genoa, festa a Moena con l'annuncio del presidente Zangrillo: "Siamo a 16mila abbonamenti"

Il Genoa fa festa con i tifosi in ritiro: al Teatro Navalge di Moena (e non in piazza per le precarie condizioni meteo), staff e squadra si sono presentati ufficialmente in vista della prossima stagione, quella del ritorno del Grifone in Serie A.

Ma sul palco non c'erano solo Gilardino, i suoi collaboratori e i suoi giocatori, ma anche il presidente rossoblù Zangrillo, che per certificare il grande affetto dei tifosi ha voluto annunciare il numero di abbonati fin qui registrato: "Siamo già a quota 16mila" ha annunciato Zangrillo, a testimonianza del fatto che i tifosi del Genoa hanno grande fiducia in vista del prossimo campionato.

Un entusiasmo che l'ormai vicinissimo arrivo di Retegui crescerà presumibilmente ancora di più.