Genoa, fervono i preparativi per il "funerale" alla Sampdoria: pronti anche i cammelli gonfiabili che fanno il verso alla "trattativa" Al Thani

L'anno scorso era toccato ai tifosi del Genoa, dopo la retrocessione in serie B, subire silenziosamente gli sfottò dei "cugini" blucerchiati che dopo tanti anni avevano rispolverato l'antica tradizione del "funerale" laico con tanto di finti sacerdoti e officianti. Un rito che a Genova si consuma da quando è nata la rivalità tra le due squadre cittadine e che è sempre stato accettato sportivamente da ambo le parti.

A distanza di pochi mesi, i ruoli si sono invertiti: con la caduta della Sampdoria in serie B, stavolta saranno i genoani a celebrare il "funerale" ai "cugini" dopo la partita di venerdì sera con il Bari. Ancora in dubbio, a causa dell'orario e per motivi di sicurezza pubblica, la possibilità di effettuare un corteo sino a piazza De Ferrari ma di certo non mancheranno le iniziative.

Tra gli sfottò previsti, anche una serie di finti cammelli gonfiabili per i quali fervono i preparativi. L'idea trae origine dal fatto che per lunghi mesi, su sponda blucerchiata è stata accreditata attraverso i social una fantomatica trattativa con lo sceicco Al Thani che avrebbe dovuto salvare la società e la squadra. Visti gli esiti della presunta trattativa, malgrado i ripetuti annunci di firme e bonifici in arrivo a cui molti hanno abboccato, la presa in giro è diventata virale e inevitabile.

La speranza è che, come l'anno scorso, tutto si svolga all'interno del perimetro della goliardia. Di fatto, a parte alcuni aberranti episodi dei quali sono responsabili esclusivamente i pochi che li hanno compiuti, anche in questa circostanza la Genova calcistica ha dimostrato e sta dimostrando il suo alto tasso di civiltà.

Nella speranza che presto possa tornare a giocarsi anche il vero e proprio derby sul campo.