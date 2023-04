Genoa, esodo rossoblù contro il Cittadella: oltre 2.500 tifosi allo stadio 'Tombolato'

Non mancherà di certo il sostegno dei tifosi del Genoa nella prossima trasferta che aspetta la squadra di Alberto Gilardino, impegnata sabato pomeriggio sul campo del Cittadella di Edoardo Gorini. Allo stadio Tombolato, la cui capienza non supera gli 8mila spettatori, saranno oltre 2.500 i sostenitori rossoblù che si presenteranno allo stadio per sostenere la squadra nella prima delle cinque sfide finali del campionato di Serie B.

Il Cittadella è l'unica formazione che quest'anno è riuscita a rifilare una sconfitta al Genoa allo stadio Luigi Ferraris, ma in casa propria non ottiene tre punti dallo scorso 18 febbraio. Sabato si troverà di fronte ad un Genoa ben diverso che punta a consolidare il proprio secondo posto e mettere pressione al Frosinone capolista.

Gilardino ritroverà Vogliacco che ha scontato la squalifica, cosa che potrebbe riportare Criscito sulla corsia di sinistra, sostituito da Frendrup contro il Perugia. Il giovane Boci è tornato in gruppo e sarà disponibile per la panchina, ancora out Sturaro.

L'arbitro dell'incontro designato dalla CAN B sarà il signor Federico Dionisi della sezione dell'Aquila, coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Moro con quarto uomo Marotta di Sapri. Per il fischietto abruzzese si tratta del primo incrocio con il Genoa in carriera.