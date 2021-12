Genoa, Ekuban in lacrime: "Vittoria che darà fiducia: riacquistandola sarà tutto più facile"

di Marco Innocenti

E' l'uomo del match, Caleb Ekuban, autore del goal partita per il Genoa contro la Salernitana, il goal che non solo vale il passaggio del turno ma anche la prima vittoria targata Shevchenko. "E' stata una partita difficile - ha commentato poco dopo il triplice fischio - e questa è una vittoria che ci può dare la fiducia che serve per le prossime gare. A questo punto è tutta una questione di fiducia e sono convinto che quando la riacquisteremo, sarà tutto più facile.Le lacrime dopo il gol sono frutto di uno sfogo dettato dal momento che stiamo vivendo".