Genoa, Ekuban entra e spacca la partita: "Grazie ai miei compagni perchè mi hanno tenuto dentro al viaggio che stiamo facendo"

Pian piano Caleb Ekuban sta ritrovando la miglior condizione, l'infortunio che l'ha tenuto fuori per tutta la prima parte di stagione è ormai alle spalle. Già contro la Ternana aveva disputato uno spezzone di partita in cui aveva dimostrato di avere tantissima voglia di giocare, oggi al Rigamonti di Brescia è entrato a mezz'ora dalla fine ed è risultato decisivo con due assist per i gol di Gudmundsson. Nel 3-0 del Genoa c'è indelebile la firma del ghanese, ormai totalmente recuperato.

"Siamo venuti qui, sapendo che sarebbe stata una partita molto difficile e tutti i giocatori della squadra sarebbero stati importanti e sono contento di aver contribuito. Sono stato fuori, ma in realtà non sono mai stato fuori, perché i miei compagni mi hanno tenuto dentro in questo viaggio che stiamo facendo. Stiamo cercando di arrivare più in alto possibile: a livello personale devo dire che è veramente bello poter giocare e di guadagnare la fiducia in campo e sono contentissimo di aver messo a segno due assist importanti. Sappiamo di essere una rosa molto importante per la serie B e di essere tutti molto validi, non importa chi gioca. Chiunque scenda in campo deve portare a casa il risultato: andiamo avanti così e cerchiamo di dare il massimo, sia chi parte dall'inizio sia chi contribuisce a gara in corso".