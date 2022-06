Genoa, ecco Haaland con la maglia rossoblù

di Matteo Angeli

Il gigante norvegese in vacanza a Marbella si è presentato in palestra con la maglia del Grifone

Erving Haaland con la maglia del Genoa. Non si tratta di un fotomontaggio e neppure di un nuovo colpo di mercato del club rossoblù. L'attaccante norvegese in questi giorni si trova in vacanza a Marbella dove si tiene in forma con un preparatore atletico tedesco.

Questa mattina Haaland si è presentato in palestra con la maglia del Genoa. Dal primo luglio lascerà il Borussia Dortmund per approdare al City di Guardiola. Per vederlo al Ferraris c'è tempo, in fondo ha solo 21 anni...