Genoa, colpo Coda. Pronto un contratto di due anni

di Matteo Angeli

La società rossoblù si è aggiudicata il re dei bomber della B. Per lui pronto un biennale da 750.000 euro.

Il Genoa ha piazzato il suo colpo per l'attacco: Massimo Coda. Come anticipato in esclusiva questa sera a We Are Genoa su Telenord, la società rossoblù si è aggiudicata il re dei bomber della B caponanniere nelle ultime due stagioni. Per lui un biennale da 750.000 euro.

Battuta la concorrenza di tantisisme squadre tra le quali Cagliari, Venezia e Parma.

Sul fronte delle uscite vicinissima l'operazione Cambiaso con la Juventus per Dragusin e 3 milioni di euro.