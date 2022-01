Genoa, un altro colpo: ecco Frendrup, nazionale Under 21 danese

di Matteo Angeli

Il centrocampista arriva a titolo definitivo. Un investimento da circa 3,5 milioni di euro. Uno dei migliori nel suo ruolo in Danimarca

Altro colpo del Genoa che è davvero scatenato. La società rossoblù ha chiuso per Morten Frendrup, danese del Broendy. Il centrocampista,classe 2001, arriva a titolo definitivo. Un investimento da circa 3,5 milioni di euro.

Frendrup è uno dei migliori nel suo ruolo in Danimarca, è risultato infatti il miglior centrocampista per contrasti vinti e palloni recuperati.

Intanto questa sera è arrivato a Genova Amiri. Domani sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto. Insomma il centrocampo del Grifone ora ha acquistato sostanza e qualità.

ll Genoa starebbe per per mettere segno anche un altro colpo di mercato. Un colpo soprattutto per il futuro perchè Georgi Chorbadzhiyski, ha solo 17 anni. Si tratta di un trequartista in arrivo dal CSKA Sofia viene considerato tra i migliori talenti del calcio bulgaro.