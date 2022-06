Genoa, è caccia al bomber: piace il nazionale ungherese Martin Adam

di Marco Innocenti

Per lui 31 reti in 32 presenze con la maglia del Paksi, squadra con la quale ha un contratto fino al 2026

Dopo gli addi di Destro e Piccoli, il Genoa è ancor più a caccia di una punta che possa fare la differenza e sanare la lacuna più grave mostrata nel corso di tutta la stagione appena andata in archivio: quello del goal. Confermati Yeboah ed Ekuban, il club rossoblu sta setacciando il mercato per scovare un bomber che possa diventare il vero terminale offensivo della squadra e, per scovarlo, guarda verso est, più precisamente verso il campionato ungherese.

Il profilo che Johannes Spors starebbe valutando è quello di Martin Adam, gigante 27enne di oltre un metro e novanta di proprietà del Paksi, squadra con la quale ha messo a segno 31 reti in 32 presenze, condite anche da 4 assist. Il giocatore è legato al club ungherese fino al giugno del 2026 e la sua quotazione dovrebbe aggirarsi intorno al milione di euro.