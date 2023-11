Genoa, Dragusin e la gioia del primo gol in Serie A: "Emozione incredibile, lo dedico alla mia famiglia"

Primo gol in Serie A in carriera per Radu Dragusin che decide la sfida del Genoa contro l'Hellas Verona con un gol da centravanti puro. Nel post partita, queste le parole a caldo del difensore romeno: "Segnare è stata un'emozione incredibile, ero andato altre volte vicino al gol ma sono felicissimo soprattutto per i tre punti conquistati. Dedico il gol alla mia famiglia e alla mia ragazza, questo è un momento importante per me. Sono giovane e devo fare tanta esprienza, per crescere ancora. Il mio sogno è diventare sempre piu forte."

"Se sento la fiducia? Sicuramente nella Juventus sono cresciuto moltissimo, per me è stato importantissimo imparare da campioni come Bonucci e Chiellini fra gli altri, si sono in un momento di fiducia ma non mi devo fermare. Il momento del Genoa? Dobbiamo fare piu' punti possibile per stare sereni durante il proseguio del campionato"