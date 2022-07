Genoa, domani visite mediche per Pajac e potrebbe essere anche il giorno di Dragusin

di Matteo Angeli

Intanto si è chiusa la fase di prelazione per gli abbonati circa 12.000 le tessere staccate, un numero davvero importante.

Doppio colpo in entrata per il Genoa che ha chiuso per Marko Pajac e praticamente per Radu Dragusin. Il primo sarà domani mattina a Genova per sottoporsi alle visite mediche e potrebbe non essere solo perchè l'ex difensore della Juventus ha accettato il Grifone e quindi dovrebbe arrivare in città.

Il primo arriva in rossoblù nell'ambito dell'operazione che ha portato Cambiaso alla Juventus. Al Genoa, oltre al difensore, anche 3,5 milioni di euro.

Per Pajac, preso a parametro zero, si tratta di un ritorno considerato che con la maglia del Genoa aveva già collezionato 11 presenze nella stagione 2019-2020. Nell'ultimo campionato, giocato con la maglia del Brescia, è risultato tra i migliori in assoluto nel suo ruolo.

Intanto si è chiusa la fase di prelazione per gli abbonati circa 12.000 le tessere staccate, un numero davvero importante.

Lunedì 11 luglio il Ticket Office al Porto Antico osserverà una giornata di chiusura. Gli acquisti degli abbonamenti attualmente in vendita libera (Tribuna, Distinti, Settore 5, Gradinata Sud) saranno comunque effettuabili lunedì tramite canale on-line.

La Nord in vendida libera da lunedì 18 luglio dalle ore 10 esclusivamente sul portale www.genoacfc.ticketone.it ( www.sport.ticketone.it )