Genoa, dieci partite consecutive in casa senza subire gol: eguagliato il record della stagione '52-'53

Dal Cittadella al...Cittadella. Il Genoa di Alberto Gilardino riprende la preparazione in vista del prossimo impegno di Serie B in cui affronterà la squadra allenata da Edoardo Gorini, dopo aver ottenuto un successo per 2 a 0 sul Perugia di Castori.

Non solo una vittoria preziosa che ha aumentato il distacco sul Bari terzo e diminuito la distanza dal Frosinone capolista: il Grifone ha anche confermato la propria solidità difensiva mettendo nel sacco un'altra partita senza subire gol in casa. Con il clean sheet trovato contro gli umbri, tra le mura amiche i rossoblù ne hanno ottenuti 10 consecutivi, eguagliando la propria striscia record in Serie B: il primato risaliva alla stagione 1952/1953, quando la squadra ottenne la promozione in Serie A vincendo il campionato.

Inoltre, il Grifone è l’unica squadra a non aver preso gol nelle partite interne giocate nel 2023, nei cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni. L'ultima rete subìta dai rossoblù al Luigi Ferraris risale allo scorso 4 dicembre 2022 con Alexander Blessin in panchina, quando il Genoa perse 1 a 0 con gol di Antonucci del Cittadella. Proprio l'avversario che sabato prossimo attende il Grifone allo stadio Tombolato: da allora la musica è cambiata e il Genoa oggi è pronto a vendicarsi per lo sprint finale del campionato, al cui termine mancano solo cinque giornate.