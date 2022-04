Genoa, Destro ancora favorito in attacco. Contro la Lazio potrebbe toccare a lui

di Redazione

Le possibili alternative sono Yeboah e Piccoli. Amiri potrebbe essere preferito a Melegoni. Rientro di Ostigard in difesa

Sono ancora in attacco i dubbi per Blessin in vista della gara con la Lazio. Destro sembra ancora in vantaggio su Yeboah e Piccoli per il ruolo di prima punta. Per il resto, Amiri potrebbe essere preferito a Melegoni.

Sulle fasce Gudmundsson e Portanova sono i favoriti, in corsa c’è anche Ekuban.

Conferme in vista per Badelj e Sturaro in mediana, mentre in difesa si rivede Ostigard dopo la squalifica a sinistra ancora Vasquez in pole.