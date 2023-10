Genoa, compattezza e orgoglio ma non basta: l'Atalanta vince 2 a 0 al Gewiss Stadium

Un Genoa compatto ma privo di uomini chiave esce sconfitto per 2 a 0 dal Gewiss Stadium, sblocca nella ripresa il gol di Lookman annullato in un primo momento dall'arbitro Marinelli, che rivedendo poi le immagini sentenzia che non c'è stato fallo di mano. E' l'episodio che segue il palo colpito da Scalvini, occasioni ghiotte per il Grifone arrivano invece dopo il vantaggio nerazzurro: prima con il colpo di testa di Dragusin su corner respinto da Carnesecchi, poi il gran destro di Gudmundsson che con l'effetto non trova la porta. Nel finale - come contro il Milan - un'occasione colossale per Puscas che spara in faccia a Carnesecchi, in contropiede colpisce invece l'Atalanta che raddoppia con Ederson.





E' un Genoa che ci prova fino in fondo anche con interpreti nuovi - esordio in Serie A per il Primavera Seydou Fini e per Alessandro Vogliacco - regge il muro nerazzurro con Gasperini che vince il primo incrocio con Gilardino allenatore. Venerdì sera per il Grifone la partita interna contro la Salernitana, la sfida ideale per ritrovare una vittoria che manca da tre partite.





LA PARTITA





Al 2' un tiro a giro di Scamacca viene bloccato da Leali, poco dopo punizione in favore del Genoa con Malinovskyi che se ne incarica calciando rasoterra: para facilmente Carnesecchi. Al 17' un tentativo dalla distanza di Ekuban che non trova la porta.





Cresce con il passare dei minuti l'Atalanta: prima un destro secco di Scamacca bloccato da Leali, poi un'azione nerazzurra che si conclude con la botta da fuori di De Roon.





Al 37' imbucata a sinistra per Lookman che prende il tempo a Dragusin, mancino incrociato su cui salva Leali. Primo tempo che si chiude sullo 0 a 0.





LA RIPRESA





Gran riflesso di Leali sul colpo di tacco di Scamacca, il portiere salva in corner. Subito dopo palo dei nerazzurri con il colpo di testa di Scalvini, palla che danza sulla linea di porta e viene liberata dalla difesa. Doppio brivido per il Genoa.





Trova bene il tempo Dragusin al 54' sulla punizione di Malinovskyi, palla che termina fuori. Intervento ottimo di Dragusin su Lookman in area di rigore, con l'inglese pronto a calciare in diagonale. Subito dopo un'azione simile alla precedente con Lookman che stavolta riesce a calciare, sinistro violento che Leali respinge in qualche modo, poi libera la difesa.





Parata di Carnesecchi sul colpo di testa di Dragusin: calcia il corner Gudmundsson, il rumeno stacca bene con il pallone respinto con i pugni dal numero uno nerazzurro.





Gol dell'Atalanta al 68': Scamacca riesce a crossare dentro da destra, Sabelli stoppa Lookman ma il pallone rimane lì, l'inglese poi insacca ma è tutto fermo per un fallo di mano dell'attaccante della Dea. Dopo aver visionato le immagini al Var, Marinelli torna sulla sua decisione e convalida il vantaggio nerazzurro. Rimane il dubbio sul tocco di mano, Gilardino ammonito per proteste.





Al 77' va vicinissimo al gol Gudmundsson, destro a giro che sfiora il palo e i guanti di Carnesecchi.





Forze fresche per Gilardino che inserisce Puscas, Fini e Vogliacco - esordio in Serie A per gli ultimi due - l'attaccante romeno al 90' si divora un'occasione calciando addosso a Carnesecchi, dall'altra parte colpisce l'Atalanta in contropiede con Ederson





LE FORMAZIONI UFFICIALI:





ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta (dal 90' Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri (dall'88 Kolasinac); Lookman (dal 77' Pasalic); Scamacca (dal 77' Muriel), De Ketelaere (dal 46' Miranchuk) All. Gasperini





GENOA (3-5-2): Leali; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli (dal 87' Fini), Thorsby (dall'80' Galdames), Frendrup, Malinovskyi (dall'80' Puscas), Haps; Gudmundsson, Ekuban (dal 93' Vogliacco) All. Gilardino





Ammoniti: Lookman, Toloi, Zappacosta, Hateboer (A); Gudmundsson, Gilardino, Bani (G)





immagine da Facebook Terzo Palo da Sinistra