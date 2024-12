Genoa, cena di Natale stellata al San Giorgio: menù piemontese e torta di compleanno per Bani

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Una serata informale in famiglia, al ristorante San Giorgio della Foce, per stare insieme e farsi gli auguri di Natale. Alla cena di squadra del Genoa c'erano tutti, dai giocatori a mister Patrick Vieira, dall'a.d. Andres Blazquez al direttore generale Flavio Ricciardella, al direttore sportivo Marco Ottolini. E poi lo staff tecnico, quello sanitario, preparatori atletici e varie personalità di Villa Rostan. Assente per un viaggio di lavoro il presidente Alberto Zangrillo.

Il menu - Un menu dal richiamo piemontese per la cena del Genoa, come spiega il proprietario del ristorante: "Abbiamo proposto un rotondino di vitello con salsa tonnata, agnolotti del plin ai tre arrosti con il loro fondo, guancia di manzo con soffice di patate, frutta e panettone San Giorgio con la crema. E' stata una cena molto apprezzata da tutti i 70 ospiti"

31 candeline - L'occasione per festeggiare anche Mattia Bani, che ha appena compiuto 31 anni. Per il difensore rossoblù una torta speciale con tanto di candeline e applausi da parte dei presenti. Con la maglia del Grifone Bani ha raggiunto quota 106 presenze

Ospite speciale - Non era la prima volta per Mario Balotelli al ristorante stellato: "Da quando è venuto a Genova è venuto a trovarci parecchie volte, ha sempre apprezzato il nostro menu. Non avrei mai immaginato di averlo come ospite, anche se in passato abbiamo servito molti campioni dello sport"