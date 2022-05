Genoa, Cambiaso nel mirino del Napoli. Il procuratore: "Interessa a molti club italiani e stranieri"

di Marco Innocenti

Il club di De Laurentiis avrebbe anche opzionato Salvatore Sirigu, in attesa di conoscere le intenzioni di Ospina

Linea di mercato calda sull'asse Genova-Napoli. Sono due infatti i giocatori del Genoa che potrebbero rientrare nelle mire del club partenopeo e il primo è Andrea Cambiaso. Del futuro del terzino rossoblu ha parlato Giovanni Bia, il suo procuratore, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il ragazzo ha fatto molto bene a Genova - ha detto - e ci sono tante squadre italiane e europee che gli hanno messo gli occhi addosso. A chiunque interesserebbe giocare nel Napoli, lui ora ha un contratto col Genoa e bisogna prima parlare con il club rossoblù".

Nelle scorse ore, oltre alla corte del Napoli, per Cambiaso si era parlato anche di un interessamento dell'Inter che potrebbe mettere sul tavolo una parziale contropartita tecnica rappresentata dal 21enne Samuele Mulattieri, attaccante spezzino reduce da una buona annata in prestito al Crotone in Serie B, conclusa con 29 presenze fra campionato e Coppa Italia, la metà delle quali circa da titolare, impreziosite da 7 reti.

L'altro giocatore sul quale il Napoli avrebbe messo gli occhi, in realtà, ha già le valigie pronte, essendo in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno e si tratta di Salvatore Sirigu. Il portiere - stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport - sarebbe il profilo individuato dalla società di Aurelio De Laurentiis in attesa di ricevere risposte da Ospina. Sirigu infatti sarebbe già stato bloccato, una volta constatata la sua disponibilità a vestire anche il ruolo di secondo.