Genoa, caccia aperta all'attaccante: spunta il nome di Ibrahima Niane

di Marco Innocenti

23 anni del Senegal ma con cittadinanza francese, la sua valutazione oscilla fra i 5 e i 6 milioni di euro

Ci sarebbe il nome di un giovane attaccante senegalese per il futuro dell'attacco del Genoa. Si tratta di Ibrahima Niane: 23 anni, rapido e veloce, dotato di cittadinanza francese, è lui la punta accostata con maggior insistenza in queste ultime ore al Grifone. Nell'ultima stagione ha militato in Ligue 1 con il Metz, collezionando 26 presenze e 3 goal in campionato, più una presenza in Coppa di Francia.

Partito a inizio stagione con i galloni del titolare, da metà campionato in poi ha fatto decisamente più fatica a trovare spazio, tanto che nelle ultime 14 gare della stagione ha messo insieme appena 4 apparizioni per un totale di poco più di 200 minuti, metà da titolare e metà da subentrato.

Il giocatore ha un contratto con il Metz fino al 2024 e il suo cartellino è valutato fra i 5 e i 6 milioni di euro.