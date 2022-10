Genoa-Brescia 1-1, Cistana nel recupero gela i rossoblù rimasti in dieci nella ripresa

Cerca di sfatare il "tabù" Ferraris il Genoa, che dopo i due successi consecutivi fuori casa in Serie B (e nel mezzo la vittoria di Coppa Italia con la Spal) vuol dare uno strappo al campionato contro il Brescia, per accreditarsi definitivamente come una delle squadre da battere. Qualche sorpresa nella formazione rossoblù: Semper titolare in porta (Martinez acciaccato), Gudmundsson non parte dall'inizio. Genoa in campo col lutto al braccio per la scomparsa del papà di Kevin Strootman. Prima della gara foto di gruppo dei rossoblù con le maglie di Pajac e di Strootman: un modo per essere vicini al compagno gravemente infortunato e all'olandese che ha subito il grave lutto.

Nel Brescia problema per Moreo nel riscaldamento: al suo posto in campo Bianchi, ex di turno.

In tribuna anche Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione e fratello del presidente rossoblù Alberto.

Genoa (4-2-3-1): Semper; Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Frendrup, Badelj; Aramu, Yalcin, Jagiello; Coda. Allenatore: Blessin

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Karacic, Cistana, Adorni, Huard; Bisoli, van de Looi, Ndoj; Olzer; Ayè, Bianchi. Allenatore: Clotet

LA CRONACA DELLA GARA

1' Gara al via. Subito Genoa pericoloso con l'inserimento di Frendrup sul suggerimento di coda, ma il danese inciampa e l'azione si perde.

4' Pericoloso il Brescia con Adorni che svetta su un corner, ma non inquadra lo specchio.

5' Ancora insidioso il Genoa: cross dalla sinistra di Sabelli, Yalcin tutto solo in area calcia alto di prima intenzione da ottima posizione.

6' Ci prova ancora Yalcin, stavolta conclusione debole parata da Lezzerini.

23' Schema del Genoa con Badelj che libera Frendrup in area: tiro-cross troppo lungo per Coda e troppo largo per finire nello specchio.

30' Miracolo di Semper su un colpo di testa di Bianchi, poi il Genoa si salva in corner sul tentativo di Ndoj.

31' GENOA IN VANTAGGIO! Jagiello porta in vantaggio i rossoblù con un rasoterra dai venti metri. Il polacco poi esulta mostrando la maglia di Strootman, colpito dalla morte del padre.

33' Karacic prova a scuotere il Brescia, tiro largo.

35' Cartellino giallo per Adorni per un intervento scomposto su Aramu.

39' Coda entra in area e calcia di destro: c'è l'opposizione di Lezzerini.

40' Bianchi ancora insidisioso con un diagonale sinistro che termina largo non di molto.

45' Gran tiro di van de Looi da 30 metri: palla che esce non di molto con Semper in tuffo a proteggere la porta. Intanto viene assegnato un minuto di recupero.

45'+1 Finisce il primo tempo col Genoa avanti per 1-0.

-

46' Parte la ripresa.

50' Ammonizione per Badelj, autore di un fallo su Olzer.

55' Primo cambio nel Genoa: Czyborra rileva Hefti, Sabelli si sposta a destra.

63' Incursione di Czyborra in area, ma poi la difesa bresciana sventa il pericolo.

64' Traversone basso di Yalcin, Lezzerini in presa bassa anticipa Coda.

67' Ancora una sostituzione nel Genoa: Puscas entra al posto di Yalcin.

71' Aramu prova la girata al volo su un cross dalla sinistra di Puscas, palla a lato.

77' Genoa in dieci: seconda ammonizione per Badelj per un fallo a centrocampo, scatta il rosso. Il croato si scusa col pubblico per l'espulsione rimediata.

78' Nel Brescia entra Labojko al posto di Ndoj.

79' Brescia in gol con Bianchi, ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Cistana che aveva fatto l'assist. Intanto Tourè subentra a Jagiello e Gudmundsson sostituisce Aramu: le ultime mosse di Blessin.

81' Ayè colpisce di testa sul traversone di Olzer, ma non trova lo specchio.

84' Cartellino giallo per Olzer, autore di un fallo su Sabelli.

86' Il Brescia inserisce Niemeijer al posto di Bianchi.

90' Assegnati 5 minuti di recupero.

90'+3 Huard vicino al gol con un diagonale su cui si oppone Semper

90' +4 PAREGGIA IL BRESCIA! Mischia sugli sviluppi di un corner, Cistana si trova la palla sul destro e batte Semper da pochi metri. Ammonito il difensore che si è tolto la maglia.

90'+5 Clamorosa occasione per Puscas, che trova l'opposizione della difesa su un tiro a botta sicura dopo un'uscita avventata di Lezzerini.

FINISCE QUI! Genoa-Brescia 1-1