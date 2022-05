Genoa-Bologna 0-1, tanti giovani e poco ritmo: Barrow decide la sfida rossoblù

di Redazione

Gli emiliani, con tante riserve e Primavera, espugnano il Ferraris: si chiude con un'altra sconfitta la stagione del Grifone, che saluta mestamente la Serie A

Ultima gara di Serie A per il Genoa impegnato al Ferraris contro il Bologna. Nonostante la situazione bel colpo d'occhio del Ferraris. Splendida la coreografia proposta dalla Nord.

Yeboah, preferito a Destro come a Napoli. Alle sue spalle spazio a Portanova, Amiri e Gudmundsson. In mezzo gioca Hernani insieme a Galdames.

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti, Ostigard, Vasquez, Criscito; Galdames, Hernani; Portanova, Amiri, Gudmundsson; Yeboah. All. Blessin

BOLOGNA (3-5-2): Bardi; Amey, Binks, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Aebischer, Dijks; Raimondo, Barrow. All. Mihajlovic

Notizia in aggiornamento dal Ferraris

Partiti:

8' Portanova ci prova in acrobazia ma Bardi è attento e mette in angolo

24' Primo giallo della gara a Aebischer, dopo un fallo su Amiri

29' Splendido anche il colpo di testa di De Silvestri, Semper è bravissimo a salvare la propria porta

34' Dominguez di testa salta prima di tutti ma non riesce ad inquadrare la porta

38' Ammonito Galdames: primo giallo in casa Genoa.

45' Concesso un minuto di recupero

45'+1 finisce il primo tempo.

---

46' Via alla ripresa con due cambi per parte: nel Genoa Melegoni e Frendrup per Portanova e Galdames; nel Bologna Urbanski e Stivanello rilevano Binks e Schouten.

56' Amiri risente di un colpo subito nel primo tempo e lascia il campo a Cambiaso.

58' Giallo per Ostigard, autore di un fallo su Dijks al limite dell'area. La punizione la calcia Barrow: palla in gradinata.

65' Strepitosa parata di Semper su un bel colpo di testa di Raimondo.

66' GOL DEL BOLOGNA! Barrow vince un rimpallo e si trova a tu per tu con Semper, stavolta freddato dal gambiano.

67' Blessin inserisce Rovella per Hernani.

72' Ultimo cambio per il Genoa: Criscito esce, subentra Ekuban. Nel Bologna Hickey rileva Amey.

75' Vignato per Raimondo è il nuovo cambio di Mihajlovic.

82' Yeboah ruba palla al limite e calcia: pronto Bardi nella respinta

84' Filtrante di Melegoni per Ekuban, conclusione deviata in corner. Dalla bandierina palla che arriva ad Hefti, palla alta.

87' Palo del Genoa! Conclusione di Friendrup che si schianta sul legno. Sulla prosecuzione dell'azione Ostigard cerca lo specchio, senza trovarlo.

88' Bologna che cambia il portiere: entra il 2004 Bagnolini al posto di Bardi.

90' Assegnati 4 minuti di recupero.

90'+2 Dominguez ha una buona chance da dentro l'area, ma Cambiaso frena la sua conclusione.