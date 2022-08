Genoa, Blessin: "Siamo pronti, abbiamo fame. Ilsanker è un mostro"

di Redazione

"Siamo pronti, abbiamo tanta fame". Alexander Blessin alla vigilia dell'esordio in campionato del suo Genoa, domani sera a Venezia, non ha dubbi. "In settimana ho visto una squadra attenta che non vede l'ora di iniziare il campionato-ha spiegato-. Domani troveremo un Venezia che ha recuperato i 13 giocatori fermati dal Covid e avranno tutta la rosa a disposizione. Hanno cambiato molto sia sul fronte giocatori che l'allenatore ma ricordo ancora la partita dello scorso anno quando giocammo il peggior primo tempo. Sarà importante vincere i contrasti e recuperare le seconde palle. Penso che ci saranno tanti lanci lunghi e dovremo farci trovare pronti. Hanno buonissimi giocatori come Busio, Johnsen, Tessmann. Per raggiungere il nostro massimo dovremo fare un passo avanti. Dopo la Coppa Italia avevo detto che eravamo al 70 per cento, domani dovremo fare di più".

Sarà comunque un Genoa molto simile a quello visto contro il Benevento con il rientro di Pajac a sinistra per Sabelli e tra i convocati la prima volta di Ilsanker ormai recuperato. "Ilsanker si allena con noi da una settimana, è un mostro. Per noi sarà un giocatore importante perché ha la mentalità vincente. Sabelli ha fatto una buona prestazione ed ha la mentalità giusta ma giocare col piede destro a sinistra per un terzino non è al momento una mia opzione. Portiere? E' sempre difficile prendere una decisione ma Martinez ha fatto bene e cambiare sarebbe delicato".