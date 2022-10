Genoa, Blessin: "Siamo felici, dobbiamo dimostrarlo in campo. Ho un dubbio per la formazione"

Domani alle 16.15 il Genoa ospita il Brescia per cercare di dare continuità al proprio campionato e trovare anche certezze in casa. Blessin è contento dell'ultima settimana con tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia: "È sempre un bene per il carattere e la fiducia: portiamo questa felicità in ogni allenamento e in ogni momento della partita".

Ci sarà da fare i conti con l'infortunio di Pajac: "Una brutta botta, gli daremo tutto il tempo di recuperare, ma siamo con lui e lo aspettiamo in campo". In campo ci sarà Gudmundsson, acciaccato negli ultimi giorni, ma il tecnico tedesco non scioglie le riserve sulla formazione: "Ho un dubbio su cui deciderò domani".

Per quanto riguarda il Brescia, Blessin presenta così la prossima avversaria: "Squadra che ha tanta qualità in avanti e ha un mix di giovani e calciatori esperti. Sarà una battaglia".