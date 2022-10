Genoa, Blessin: "Non sono felice, dovevamo fare prima il secondo gol"

Alexander Blessin commenta il pareggio contro il Brescia:

"Non sono felice, è sicuro. Dovevamo fare il secondo gol prima. E poi su come ci siamo comportati sull'1-1. Non siamo stati cinici in entrambe le fasi. Dovevamo avere il killer instict per fare il secondo gol e per non subirlo. E' stata la stessa situazione contro il Parma. Questo mi fa inca**are tanto, giocando anche in inferiorità numerica ed è diventato anche più difficile, per non parlare dell'arbitro. E non parliamo anche delle condizioni del campo di gioco, molto scivoloso. Non siamo in grado di tenere in condizioni buone il nostro campo di gioco. Domani vedrò anche i lati positivi ma attualmente sono molto amareggiato".