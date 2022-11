Genoa, Blessin guida l'allenamento odierno: la dirigenza riflette, in corsa Bjelica e Andreazzoli

Alexander Blessin guiderà la seduta di scarico prevista questo pomeriggio al Signorini e già in programma come di consueto. Il tecnico tedesco, sconfitto con il Genoa ieri a Perugia dall'ultima in classifica, rimane comunque in bilico e la società sta valutando l'eventuale sostituto ma non lo ha ancora esonerato ufficialmente. Domani poi la squadra osserverà un giorno di riposo, per tornare in campo mercoledì in vista della sfida interna contro il Cittadella.

La società continua a riflettere sul destino dell'allenatore, al momento ancora in carica: tra i papabili per l'eventuale sostituzione ci sono l'ex Andreazzoli e il croato Bjelica, in passato tecnico dello Spezia. Sullo sfondo Tedesco, Gilardino e Stellone, che sembrerebbero aver perso qualche posizione rispetto a ieri.