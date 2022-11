Genoa, Blessin: "Formazione decisa all'80 per cento. Como squadra compatta: dobbiamo essere veloci e pazienti"

Viglia di Genoa-Como, delicata partita per i rossoblù che devono ritrovare la vittoria dopo il pari interno col Brescia e il ko di Reggio Calabria. Blessin invita tutti a mantenere la calma: "Non sono la persona che dopo una partita così critica tutto. Il mio lavoro è mantenere la serenità. In alcune situazioni potevamo gestire meglio il possesso palla ma la cosa più improntante è la combinazione di mentalità e qualità. Bisogna migliorare sia nel possesso palla che nella mentalità, come ho detto ai ragazzi, ma le critiche fanno parte del mestiere e ognuno le deve sempre mettere in preventivo. Io vedo i ragazzi lavorare in campo e voglio trasmettere loro la mia positività e sono convinto che faremo la nostra strada".

Sul prossimo avversario: "Con il nuovo allenatore hanno cambiato atteggiamento e sono più compatti, ma in sei partite hanno subito dieci gol su palla inattiva. Mi aspetto un avversario che non ci venga a pressare alto ma che attenda, un po' come la Reggina all'inizio. Dobbiamo sfruttare gli spazi giusti, o meglio vederli e sfruttarli. Bisogna aspettare i momenti che avremo, giocare più velocemente e chiuderle".



Sulla formazione: "Ho deciso all'80 per cento lo schieramento, poi vedremo: a sinistra può giocare Sabelli, ma anche Frendrup, posso schierare anche Badelj dal 1'. Vedremo domani".

Sull'atteggiamento in campo: "Sono molto emotivo: l'anno scorso ho voluto trasmettere il mio stile a squadra e tifosi, ma se non vinciamo è perché io ho sbagliato qualcosa. Arriverà il momento in cui tornerò sotto la Gradinata".