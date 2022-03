Genoa, biglietti per Verona quasi esauriti. Ne restano disponibili soltanto duecento

di Redazione

Sono circa 1500, sui 1700 disponibili, i biglietti per il settore ospiti acquistati dai tifosi rossoblù in vista della trasferta di Verona. Malgrado i mugugni per l'orario certamente poco felice (alle 18.30 di lunedì) i sostenitori del Girfone non mancano di far sentire il loro appoggio alla squadra in un momento fondamentale di questa stagione. Come noto, i residenti a Genova potranno acquistare biglietti solo per quel settore.