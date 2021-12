Genoa-Atalanta 0-0, la cronaca del match. Telenord in diretta

di Marco Innocenti

Dea che parte meglio poi il Grifone prende le misure agli avversari e prova a mettere il naso fuori dall'area

69': Triangolo largo fra Ilicic e Muriel, tiro dello sloveno che però cicca un po' il pallone dopo un tocco malizioso ma assolutamente veniale di Sturaro. Palla innocua fra le braccia di Sirigu

65': Problemi al polpaccio sinistro per Criscito. In campo lo staff medico del Genoa. Deve uscire il campitano del Genoa: al suo posto Ghiglione

64': Pasalic per Miranchuk e Ilicic al posto di Malinovskyi nell'Atalanta

61': Colpo di testa di Demiral che anticipa Cambiaso, palla che sfila a fondo campo

47': Gran botta di Koopmeiners, Sirigu risponde presnete e respinge coi pugni

46': Si riparte. Gasperini manda in campo De Roon al posto di Freuler

SECONDO TEMPO:

45'+2: Finisce il primo tempo

45': Ci saranno 2' di recupero

44': Problema fisico per Zapata, che esce dal campo. Al suo posto entra Muriel

42': Uscita provvidenziale di Sirigu che anticipa Hateboer, palla a Zapata che prova il tiro di prima ma Sirigu ribatte ancora. Poi interviene Valeri che fischia fallo sul portiere rossoblu

40': Fallo di Badelj su Malinovskyi. Giallo per il giocatore rossoblu

30': Grande idea di Zappacosta che, col tacco, smarca Koopmeiners, tiro-cross sul quale però non arriva nessuno dell'Atalanta

20': Flipper impazzito in piena area rossoblu, dopo il colpo di testa di Zapata con la palla che s'impenna e, alla fine, arriva sui piedi di Miranchuk. L'attaccante dell'Atalanta, a due passi dalla porta di Sirigu, alza incredibilmente sopra la traversa

18': Giallo per Sturaro. Salterà la prima gara del 2022 contro il Sassuolo

12'; Ancora Zapata, stavolta sul tocco in orizzontale di Malinovskyi. Palla alta sopra la traversa

5': Palla in area per Zapata che non ci pensa su e calcia in porta: Sirigu respinge in angolo

1': Si comincia. Il primo pallone è del Genoa

PRIMO TEMPO:

Genoa e Atalanta salutano il 2021 con stati d'animo (ma soprattutto con una classifica!) ben diversa. Entrambe però arrivano a quest'ultima gara dell'anno reduci da una pesante sconfitta. Il Grifone contro la Lazio e la truppa di Gasperini contro la Roma. Sheva lancia la coppia d'attacco Ekuban-Destro, Gasperini si affida a Malinovskyi e Miranchuk (voci di mercato lo darebbero proprio fra i desideri di mercato dei rossoblu) in appoggio a Zapata

Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA (3-5-2): Sirigu; Bani, Vasquez, Criscito; Biraschi, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Ekuban, Destro. A disp: Andrenacci, Bianchi, Galdames, Ghiglione, Hernani, Masiello, Pandev, Sabelli, Semper, Serpe, Melegoni, Toure. All. Shevchenko

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi; Miranchuk, Zapata. A disp: Musso, Rossi, Muriel, Pezzella, De Roon, Pessina, Scalvini, Lovato, Ilicic, Pasalic, Piccoli. All. Gasperini

ARBITRO: Valeri (ass. Preti e Tegoni - IV: Sozza - Var: Mariani - Avar: Meli)