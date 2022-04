Genoa, approvato il bilancio. Voto contrario di Preziosi

di Tiziana Cairati

L'ex proprietario assente all'assemblea dei soci che si è svolta al Circolo Tunnel, ha delegato l'avvocato Filippo Rossi

Il Genoa ha approvato nell'assemblea dei soci tenutasi al Circolo Tunnel il bilancio al 31 dicembre 2021.

Chiusura in rosso pari a 42,3 milioni di euro, il secondo esercizio consecutivo chiuso in perdita per il club ligure (-32,8 milioni nel 2020).

Un solo voto contrario, preannunciato da tempo, quello di Enrico Preziosi che non ha partecipato e si è fatto rappresentare dall'avvocato Filippo Rossi dello Studio legale milanese Gattai, Minoli, Partners.

Il fatturato della società è stato pari a 77,9 milioni, in leggero calo rispetto ai 78 milioni del 2020, mentre i costi sono saliti oltre quota 123 milioni rispetto ai 105 milioni dell’esercizio precedente, spinti da un aumento dei costi per il personale nonostante il club abbia sfruttato la possibilità di sospendere gli ammortamenti anche per il 2021.

Stefano Vincis, direttore finanziario del club, a margine dell'assemblea, ha spiegato: "E' stato approvato il bilancio di esercizio del 2021 del Genoa Cricket Football Club che presenta una perdita di 42.700mila euro circa dopo le imposte e un patrimonio netto di quattromilionisettecentomila euro circa che risente anche degli apporti di capitale che ammontano a circa 27 milioni di euro al 31 dicembre".