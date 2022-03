Genoa, aperto un altro settore per i tifosi rossoblù a Verona

di Redazione

Esaurita da ieri la disponibilità di biglietti per gli ospiti, la società veronese ha deciso di aprire loro anche la Curva Nord inferiore

A Verona sarà un Genoa formato "casalingo".

L'entusiasmo generato dall'arrivo della nuova proprietà, dal lavoro di Blessin in panchina e dal successo con il Torino prima della sosta, che ha rimesso in corsa per la salvezza il Genoa, farà sì che nonostante la sfida con i gialloblù si giochi di lunedì alle 18.30 il Grifone sarà seguito da migliaia di supporters.

Il primo contingente di tagliandi messo in vendita, 1781 posti in Curva Nord Superiore, è andato esaurito in due giorni e così la società scaligera ha deciso di aprire un altro settore, la Curva Nord Inferiore, con 1462 tagliandi disponibili.

Tra l'altro i residenti della provincia di Genova potranno comprare solo biglietti del settore ospiti mentre i genoani residenti in altre province potranno invece acquistare tagliandi di ogni settore.

Sarà chiusa per squalifica invece la Curva Sud, cuore del tifo veronese.