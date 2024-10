Genoa ancora vivo, Bologna rimontato con la doppietta di Pinamonti: 2-2 al Ferraris. Esposti striscioni contro Blazquez

Una partita da Genoa, la partita di Andrea Pinamonti che trova la prima doppietta in maglia rossoblù. Il Grifone, sotto 2 a 0 in casa contro il Bologna a venti minuti dalla fine, rimonta gli ospiti con due gol - il secondo dvvero di pregevole fattura - dell'attaccante trentino, che si carica la squadra sulle spalle e rimane in campo nonostante il giramento di testa.

La squadra di Italiano aveva dominato il primo tempo passando in vantaggio con Orsolini, poi Odgaard nella ripresa aveva siglato quella che poteva essere la mazzata finale. In meno di venti minuti il Grifone accorcia e rimonta conquistando un punto d'oro per classifica e morale della squadra. Prossimo impegno sul campo della Lazio.

Sugli spalti da segnalare striscioni di protesta contro l'a.d. Andres Blazquez: uno fra quelli esposti recita: “donde no hay claridad siempre hay mentiras”, che tradotto significa “dove non c’è chiarezza ci sono sempre bugie”.

LA PARTITA

Al 6' - Leali ben posizionato respinge il destro incrociato di Orsolini

10' - ci prova Pinamonti ma il suo sinistro in girata finisce altissimo

13' - pericoloso Orsolini che prende la mira a giro, Leali in tuffo devia in corner. Poi ci prova Moro con Leali ancora costretto a rifugiarsi in angolo

20' - tentativo di Pinamonti, conclusione centrale bloccata facilmente da Ravaglia

27' - tentativo di Odgaard ma il suo tiro viene smorzato, pallone sui piedi di Orsolini che prova a superare Leali da pochi passi dalla porta. Il portiere rossoblu' è bravissimo a fare muro

35' - segna il Bologna con Dominguez ma il giocatore si porta il pallone avanti con il braccio: gol subito annullato

38' - segna subito dopo il Bologna e stavolta è tutto buono: Orsolini riceve a destra e trova il sinistro, deviazione decisiva di Vasquez che mette fuori casa Leali

44' - Sabelli sbaglia a porta vuota da pochi pass, ma Pinamonti era in fuorigioco: si va all'intervallo

LA RIPRESA

Doppio cambio nel Genoa, entrano Norton-Cuffy e Ekhator al posto di Marcandalli e Melegoni

48' - buono spunto del Genoa con Martin che si accentra e calcia di destro invece di servire un compagno, palla tra le braccia di Ravaglia

56' - arriva anche il raddoppio del Bologna: Odgaard al volo sulla respinta controlla, prende la mira e mette all'angolino basso

65' - esordio per Patrizio Masini con il Genoa prima squadra, esce un deludente Miretti

73' - accorcia il Genoa con Pinamonti: liscia il pallone Casale favorendo Ekhator, passaggio per Pinamonti che piazza all'angolo: Genoa ancora vivo

85' - doppietta di Pinamonti! Il Grifone completa la rimonta, bel cross da calcio piazzato di Martin, il numero 9 impatta e preciso batte Ravaglia

Le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-1-1): Leali; Marcandalli (dal 46' Norton-cuffy), Matturro, Vasquez; Sabelli, Melegoni (dal 46' Ekhator), Frendrup (dal 80' Ankeye), Thorsby (dal 65' Masini), Martin; Miretti (dal 65' Zanoli); Pinamonti All. Gilardino

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard (dal 76' Fabbian), Dominguez (dal 63' Karlsson); Castro (dal 76' Dallinga) All. Italiano

Ammoniti: Gilardino, Martin (G)