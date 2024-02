Genoa, anche Haps corre verso il recupero. Nell'Atalanta torna Koopmeiners

Sorride il Genoa e sorride Alberto Gilardino, che presto potrebbe riavere a disposizione sia Junior Messias che Ridgeciano Haps. il brasiliano è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra già da ieri e salvo colpi di scena dovrebbe essere convocato per la prossima sfida contro l'Atalanta di Gasperini, corre verso il recupero anche il laterale del Suriname assente da metà gennaio a causa di una distorsione al ginocchio sinistro. Anche lui potrrebbe essere arruolabile per domenica.

Con Martin, Haps, Sabelli e Spence c'è abbondanza di opzioni per mister Gilardino sulle fasce laterali, anche se probabilmente saranno confermati gli ultimi due per partire titolari. Mancherà per squalifica De Winter in difesa, che verrà sostituito presumibilmente da Vogliacco, pronto a subentrare e a esordire in rossoblu' il nuovo acquisto Cittadini, mentre potrebbe esserci piu spazio per Bohinen a gara in corso. Venerdì prevista un'altra sessione di allenamenti.

Nei nerazzurri non ci sarà Ederson per squalifica ma tornerà Koopmeiners, tornato ad allenarsi in gruppo.

Intanto il ds Ottolini intervenuto a Radio Sportiva ha parlato fra le altre cose anche del rinnovo di Gilardino, confermando che presto ci sarà un incontro fra società e tecnico per delineare il prossimo futuro.

(foto Genoacfc)