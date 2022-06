Genoa, accordo vicino con la Juventus per Cambiaso: 3 milioni più il cartellino di Dragusin

di Marco Innocenti

L'intesa sarebbe arrivata in un incontro avvenuto oggi fra le dirigenze dei due club

Accordo sempre più vicino fra Genoa e Juventus per il passaggio in bianconero di Andrea Cambiaso. Il terzino classe 2000 è infatti al centro di una fitta trattativa di mercato fra i due club che, in un incontro avvenuto nella giornata di oggi, avrebbero raggiunto un accordo di massima che prevederebbe il pagamento di una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro da parte della Juventus più la cessione al Genoa del cartellino del difensore classe 2002 Radu Dragusin, valutato dai bianconeri 5 milioni di euro. Per Cambiaso pronto un contratto quadriennale.