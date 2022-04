Genoa, 777 Partners: "Abbiamo già messo 50 milioni. Su notizie fantasiose risponderemo nelle sedi competenti"

di Redazione

Comunicato dei proprietari. "Abbiamo già investito oltre 50 milioni di euro per riportare il Genoa dove gli compete. Ci riserviamo ogni azione a tutela dell'immagine del club"

I nuovi proprietari del Genoa hanno pubblicato un comunicato, che riportiamo. Il riferimento alle ultime dichiarazioni di Enrico Preziosi, che ha annunciato l'intenzione di non approvare il bilancio:

"777 Genoa CFC Holdings S.r.l., in qualità di azionista proprietario del 99.89% di Genoa CFC s.p.a., insieme a tutto il Gruppo 777 Partners, conferma e ribadisce il proprio impegno a lungo termine per riportare il Genoa dove gli compete, per storia e tradizione.



Nei primi mesi dall’acquisto della proprietà, il Gruppo 777 Partners ha investito nel Genoa oltre 50 milioni di Euro, a riprova della grande fiducia nel progetto di rilancio e di sviluppo del club.



In merito alle fantasiose notizie apparse negli ultimi giorni su diversi organi di stampa, 777 Genoa CFC Holdings S.r.l., per ovvie ragioni di professionalità, eleganza e rispetto degli accordi presi, risponderà esclusivamente nelle sedi competenti, riservandosi ogni azione a tutela dell’immagine e della reputazione del Genoa, nonché del Gruppo 777 Partners.



L’unico obiettivo di tutti è quello di restare concentrati sulle ultime cruciali partite della stagione. Forza Genoa!"