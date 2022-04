Genoa, 1800 i biglietti venduti per la trasferta di Milano

di Redazione

Si conclude stasera alle 19 la prevendita della gara di San Siro in progamma domani alle ore 21

Ultime ore per la prevednita del settore ospiti per Milan-Genoa.

Sono circa 1.800 i biglietti acquistati per il Terzo Anello Verde – Away Fan. Lo stop è fissato alle 19.

Il costo dei tagliandi è di 9 euro, diritti inclusi, sul sito www.acmilan.com previa registrazione nella sezione dedicata alla biglietteria.

La rete vendita è Vivaticket.

Si ricorda che per l’acquisto è obbligatorio presentare un documento d’identità in corso di validità e, per l’accesso allo stadio, è necessario il green pass base Permane obbligo di mascherina FFP2. I biglietti Settore Ospiti non saranno in vendita alle biglietterie dello stadio il giorno della partita. Si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Milano se sprovvisti di tagliando.