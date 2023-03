Genova, Axpo presenta il Bilancio sulla Sostenibilità: "La nostra strategia punta sulle rinnovabili"

Axpo Italia, quarto operatore in Italia nel mercato libero dell’energia, ha presentato oggi il Bilancio di Sostenibilità, rafforzando il proprio impegno per partecipare attivamente alla transizione energetica e sensibilizzare sui temi ESG.

L'occasione per presentare una panoramica sulle attività portate avanti e sulla strategia dell'azienda, che punta ad un aumento della produzione e della distribuzione di energia ricavata da fonti rinnovabili. Il bilancio, illustrato alle istituzioni della città di Genova e della regione Liguria, ha offerto una visione sulle iniziative portate avanti dall'azienda a supporto dell'ambiente e dei territori in cui opera per creare valore a lungo termine. Dal bilnacio emergono come priorità la decarbonizzazione e la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, riducendo la dipendenza da quelle fossili.

“La sostenibilità è entrata a far parte dell’opinione pubblica e, in Axpo Italia, la consideriamo una priorità dal punto di vista strategico e operativo. Sia per far fronte al cambiamento climatico, sia perché si tratta di un elemento fondamentale nella creazione di valore nel medio e lungo termine da parte di un’azienda. Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta uno strumento con cui desideriamo raccontare le azioni che mettiamo in atto ogni giorno per rispondere a sfide ambientali e sociali sempre più complesse, contribuendo alla prosperità di tutti i nostri stakeholder in modo continuativo” dichiara Salvatore Pinto, Presidente di Axpo Italia