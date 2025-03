Gelato Day, la Liguria lancia il gusto 'Hallelujah' in occasione del Giubileo 2025

La Liguria lancia il gusto 'Hallelujah' in occasione della Giornata Europea del Gelato 2025, nome che nasce in onore del Giubileo che si terrà a Roma quest'anno.

Golosità - Diverse gelaterie della regione partecipano all'iniziativa, proponendo nelle proprie gelaterie le proprie variazioni sul tema proposto: il gusto deve contenere gianduia, cioccolato e nocciola. A Genova sono tre le gelaterie che aderiscono all'iniziativa, tutte nel centro storico: Viganotti, Capriccio e la Cremeria delle Erbe.

Gelato Artigiano - "Il nostro invito è di entrare in una gelateria che ha il marchio Artigiani Liguria per assaggiare questo gusto - spiega Luca Costi, segretario Confartigianato Genova - "Il fatturato del gelato in Italia genera il 25% del totale a livello europeo. Noi come Liguria abbiamo un numero elevato di gelaterie in Italia, quasi 500"

Varianti - Ogni gelateria propone la propria versione: Capriccio punta molto sulla gianduia ornando la coppetta o il cono con un'ostia al cioccolato - per restare in tema spirituale -,la Cremeria delle Erbe invece gioca con le consistenze proponendo un variegato alla gianduia con farina di nocciole "meno violenta durante la masticazione, il tutto con aggiunta di zucchero di canna per dare l'effetto 'crunch'". La gelateria Viganotti punta sui prodotti del territorio: latte e panna di Genova con cioccolato e nocciole piemontese.

Confartigianato - "Anche quest’anno, assieme alle nostre imprese, festeggiamo il Gelato Day, con l’obiettivo di promuovere il lavoro dei gelatieri artigiani e sottolineare come il gelato sia una tradizione nazionale, anzi europea, capace allo stesso tempo di raccontare le peculiarità di ogni territorio, arricchendosi degli ingredienti più tipici. È fondamentale valorizzare le attività locali, in particolare quelle artigianali, che creano prodotti valorizzando le materie prime della nostra regione" - afferma Felice Negri, Presidente di Confartigianato Genova.

Regione Liguria - "Anche quest’anno alcuni dei nostri gelatieri in possesso del marchio regionale ‘Artigiani in Liguria’ ci hanno deliziato con l’interpretazione di Hallelujah, il gusto scelto per la tredicesima edizione della giornata europea del gelato artigianale - sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana - Un’esplosione di sapori che coniuga la base fiordilatte variegato con nocciole e cioccolato alla maestria del saper fare ligure. Valori che sono propri della nostra storia e che, come Regione Liguria, continueremo a sostenere per tramandarli alle generazioni future"

"Importante ricordare la Giornata Europea del Gelato Artigianale poiché essa rappresenta un’occasione per celebrare il saper fare italiano, fatto di mani esperte, ingredienti genuini e passione autentica" - dichiara l’Assessore all’Artigianato del Comune di Genova Paola Bordilli.

Andamento - Nel 2023, le vendite di gelato artigianale in Europa hanno superato per la prima volta la soglia dei 10 miliardi di euro con un incremento dell’11% rispetto al 2022. L’Italia, paese di grande tradizione nel settore, genera più del 25% del fatturato complessivo del vecchio continente (3 miliardi di euro nel 2023).

