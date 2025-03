Gaslini: donati 400mila euro all’Hospice grazie alla campagna di raccolta fondi “In nome di Cesare"

Una straordinaria mobilitazione collettiva ha permesso di raccogliere 400mila euro a favore dell’Hospice pediatrico “Il Guscio dei Bimbi” dell’Istituto Giannina Gaslini. Questo risultato è frutto della campagna di crowdfunding “In nome di Cesare”, lanciata dai genitori di Cesare Zambon, Valentina Mastroianni e Federico Zambon, in memoria del loro figlio Cesare, paziente del Guscio dei Bimbi, scomparso a febbraio.

Obiettivo - L'iniziativa, che ha preso avvio giovedì scorso tramite Gaslininsieme Ets, aveva l’obiettivo iniziale di raccogliere 200mila euro. Tuttavia, grazie alla straordinaria risposta della comunità, la cifra è stata raddoppiata in soli cinque giorni, raggiungendo ben 400mila euro. La raccolta, che ha suscitato un'emozionante ondata di solidarietà, rimarrà aperta fino all'11 aprile. Questo traguardo eccezionale testimonia il grande affetto che la storia di Cesare ha suscitato, unendo migliaia di persone in un gesto di solidarietà senza precedenti.

La testimonianza - “Questo obiettivo è stato raggiunto grazie all’amore che Cesare ha generato nella sua intensa vita. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno voluto ricordare il nostro bambino con questa raccolta, trasformando la tristezza in un atto d’amore per il Guscio dei Bimbi del Gaslini. Un luogo che ci ha accolto, protetto e accompagnato nei giorni più difficili della nostra vita,” ha dichiarato Valentina Mastroianni, madre di Cesare. “Questo gesto è per noi un modo per ringraziare tutto il personale medico che ha seguito Cece, cercando di dare un senso al nostro dolore e di sostenere le famiglie che, come noi, devono affrontare sfide inimmaginabili.”

Gratitudine - L’Istituto Gaslini ha espresso profonda gratitudine a tutti i donatori e alle associazioni di volontariato che, fin dalla nascita dell’Hospice pediatrico, hanno contribuito al suo sviluppo. In particolare, Renato Botti, direttore generale dell’Istituto, ha voluto ringraziare Cesare, Valentina, Federico e tutti coloro che, con generosità e attenzione, stanno permettendo di far crescere le cure palliative pediatriche al Gaslini. “Ancora una volta, la generosità di chi decide di sostenere il nostro ospedale pediatrico ha dimostrato come, attraverso l’unione e la solidarietà, sia possibile migliorare la qualità della vita anche per i piccoli affetti da gravi patologie croniche,” ha dichiarato Botti.

Servizi - La somma raccolta servirà a potenziare i servizi dell'Hospice "Il Guscio dei Bimbi", una struttura residenziale che offre un’assistenza palliativa pediatrica di alta qualità. I fondi saranno utilizzati per la realizzazione del Day-Care “Il Mantello”, la rivisitazione dei locali dell’assistenza domiciliare, l’ampliamento dei posti letto, e il potenziamento della Rete Regionale di Terapia del Dolore e delle Cure Palliative Pediatriche. L'iniziativa contribuirà inoltre a offrire supporto bioetico, assistenza spirituale, supervisione d’equipe, e a migliorare il supporto personalizzato per i bambini e le loro famiglie. "Un ringraziamento sentito va a tutti i donatori, ma in particolare ai genitori di Cesare. Questa straordinaria raccolta fondi permetterà di migliorare la qualità e la dignità della vita dei bambini, garantendo loro un supporto continuo e altamente specializzato," ha dichiarato Luca Manfredini (nella foto), direttore dell'Hospice Il Guscio dei Bimbi.

Struttura - Il Guscio dei Bimbi è una struttura che, pur essendo ad elevata complessità assistenziale, è progettata per essere a misura di bambino, con spazi e arredi pensati per garantire un ambiente familiare e accogliente. L’obiettivo è di permettere ai bambini e alle loro famiglie di vivere il più possibile in un contesto simile a quello domestico, mantenendo la propria quotidianità e ritmi di vita. Qui, le relazioni non sono limitate da orari, e le famiglie possono cucinare, mangiare e vivere insieme ai propri bambini, creando un ambiente che preservi la qualità della vita dei piccoli pazienti.

