Gas, Gazprom riduce di un terzo le forniture all'Italia

di Edoardo Cozza

L'annuncio di Eni. In Germania timori di un taglio completo dei rifornimenti e di un inverno "freddo, buio e caro"

La Russia riduce di un terzo le forniture di gas all'Italia rispetto alla media degli ultimi giorni. Si evince da una nota dell'Eni.

"Gazprom - scrive la compagnia italiana - ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno. Eni fornirà ulteriori informazioni in caso di nuove e significative variazioni dei flussi".

Il timore di un taglio completo dei rifornimenti del gas russo cresce in tutta Europa e in particolare in Germania, dove si immagina che il prossimo inverno sarà "freddo, buio e caro", come ha titolato l'edizione weekend del giornale economico Handelsblatt, immortalando una porta di Brandeburgo resa bluastra dal ghiaccio.