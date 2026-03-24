Gara Difesa: al via la costruzione di 6 nuove bettoline per carburanti navale e avio
di Redazione
È ufficialmente partita la gara per la realizzazione di 6 nuove bettoline destinate al trasporto di carburante navale e avio per la Difesa, con un quadro economico complessivo di 13,27 milioni di euro. Le offerte dovranno essere presentate entro il 12 maggio.
Il lotto 1 prevede tre unità per il trasporto di carburante navale (Nato F-76 o F-76 Hvo AL 100%) da 500 metri cubi, suddivisi in quattro casse di uguale volume. Le unità dovranno rispettare gli standard Uni En Iso 9001 e Nato Aqap 2110, avere lunghezza massima di 32 metri, larghezza di 9 metri e pescaggio massimo di 3,5 metri.
Il lotto 2 riguarda tre bettoline più piccole per carburante avio (Nato F-44) da 300 metri cubi, anch’esse suddivisi in quattro casse, con dimensioni massime di 26 metri di lunghezza, 9 di larghezza e 3,5 metri di pescaggio, conformi agli stessi standard.
Il bando include anche supporto logistico iniziale e formazione per fino a 5 addetti.
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